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انطلاق الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الافريقي والأوروبي ولعمامرة يصرح..

بقلم النهار أونلاين
انطلاق الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الافريقي والأوروبي ولعمامرة يصرح..
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انطلقت، اليوم الثلاثاء، أشغال الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي في كيغالي.

ومن جهته، قال وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، “نتطلع إلى مداولات بناءة ومخرجات سياسية”.

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