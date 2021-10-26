انطلاق الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الافريقي والأوروبي ولعمامرة يصرح..
بقلم النهار أونلاين
انطلقت، اليوم الثلاثاء، أشغال الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي في كيغالي.
ومن جهته، قال وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، “نتطلع إلى مداولات بناءة ومخرجات سياسية”.
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