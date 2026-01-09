انطلاق الاحتفالات الرسمية برأس السنة الأمازيغية

انطلقت اليوم الجمعة، الاحتفالات الرسمية والوطنية برأس السنة الأمازيغية “أفيون ن يناير” 2976 -2026.

وأشرف كل من رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، على إعطاء إشارة انطلاق القطار المخصص لنقل الوفد المشارك في الاحتفال الوطني برأس السنة الأمازيغية يناير 2976.

وانطلق القطار، من الجزائر العاصمة نحو ولاية بني عباس مرورا بولاية بشار.

ويشرف على هذه الإحتفالات، المحافظة السامية للأمازيغية، بحضور رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية.

كما تندرج هذه المبادرة، ضمن تثمين الموروث الأمازيغي الوطني وترسيخ أبعاده الحضارية وامتداداته التاريخية.