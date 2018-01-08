انطلاق الاحتفالات بيناير في غرداية

انطلقت الاحتفالات الرسمية بالسنة الأمازيغية في ولاية غرداية بمشاركة العديد من الجمعيات التي استعرضت مختلف الموروثات الثقافية والاجتماعية.

انطلاقا من الألبسة والأكلات التقليدية، وذلك من أجل ترويج الترات التقليدي .

كما تم تسطير برنامج ثري بمختلف العروض الثقافية التي تظهر البعد الأمازيغي في المنطقة

من خلال استعراض موروثات الأعراس والثرات التقليدي والفلكلور ي للأمازيغ، والتي تتواصل لمدة أسبوع.

للإشارة، قرّر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن يكون “يناير” يوم 12 جانفي الموافق لبداية السنة الأمازيغية عطلة مدفوعة الأجر.