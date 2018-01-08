انطلاق الاحتفالات بيناير في غرداية

أخبار الجزائر
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انطلاق الاحتفالات بيناير في غرداية
بقلم أمينة ج

انطلقت الاحتفالات الرسمية بالسنة الأمازيغية في ولاية غرداية بمشاركة العديد من الجمعيات التي استعرضت مختلف الموروثات الثقافية والاجتماعية.

انطلاقا من الألبسة والأكلات التقليدية، وذلك من أجل ترويج الترات التقليدي .
كما تم تسطير برنامج ثري بمختلف العروض الثقافية التي تظهر البعد الأمازيغي في المنطقة
من خلال استعراض موروثات الأعراس والثرات التقليدي والفلكلور ي للأمازيغ، والتي تتواصل لمدة أسبوع.
للإشارة، قرّر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن يكون “يناير” يوم 12 جانفي الموافق لبداية السنة الأمازيغية عطلة مدفوعة الأجر.

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