انطلاق الامتحانات الإستدراكية في الجامعات بداية من الغد

تنطلق بداية من الغد الامتحانات الاستدراكية في العديد من جامعات الوطن لمدة اسبوع كامل، يتم فيها اجراء اختبارات مقاييس السداسيين الاول والثاني في فترتين مختلفتين.

وقد شرعت الأسبوع الماضي المداولات الخاصة بالسداسي الثاني، وفيها يتعرف الطلبة على المعدلات النهائية التي تؤهلهم للانتقال واختيار التخصص، أو الدخول في الامتحانات الاستدراكية.

ويسمح لكل طالب لم يتحصل على السداسي بالتسجيل في الإمتحان الإستدراكي بالتقدم لامتحانات مواد الوحدة التعليمية (UE) غير المحصل عليها والتي حصل في موادها على نقاط أقل من 10/20.

كما أن نقطة الإمتحان النهائي تستبدل بنقطة الإمتحان الإستدراكي، أما النقاط الأخرى فيحتفظ بها كما هي.

وإذا لم يتحصل الطالب على السداسي بعد الدورة الإستدراكية، فإنه يحتفظ بالوحدات التعليمية (UE)التي تحصل فيها على معدل يساوي أو يفوق 10/20.

من جهة أخرى، فإن الطالب ينتقل من السنة الأولى إلى السنة الثانية إذا حصل على سداسيين في السنة ضمن نفس مسار التكوين وحصل على 50 بالمائة على الأقل من أرصدة السنة الأولى، وهذا بعد استشارة الفريق البيداغوجي.

كما أن الإنتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة ينتقل فيها الطالب اذا حصل على أربعة سداسيات من نفس مسار التكوين.

وحصل على 80 بالمائة على الأقل من أرصدة السنتين الأوليتين، ومع حصوله على كل الوحدات التعليمية(UE) للسداسيات الأربعة.