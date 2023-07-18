انطلاق البطولة الجزائرية لـ “التجديف” لانتقاء أفضل الرياضيين

تنطلق البطولة الجزائرية لـ “التجديف” بعد غد، بسد كيسير في ولاية جيجل الساحلية التي ستدوم 3 أيام فقط.

و يسعى المسؤولون عن رياضة التجديف. انتقاء أفضل الرياضيين من اجل تكوين المنتخب الوطني الذي يحضر الذي يحضر من اجل المشاركة في البطولة المؤهلة للألعاب الأولمبية في شهر أكتوبر القادم.

كما قرر الإجتماع التقني غدا، لوضع أسس وقواعد المنافسة التي ستكون حتما. محتدمة بين متسابقين يبحثون عن المشاركة في الألعاب الأولمبية المقبلة.

وستعرف المسابقة مشاركة أزيد من 150 جداف يمثلون 12 نادي.

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