انطلاق التجارب التقنية على خط السكة الحديدية تيارت وسعيدة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن انطلاق التجارب التقنية، على خط السكة الحديدية الجديد “فرندة وعين كرمس وسعيدة”.

وحسب بيان للشركة، سيدخل هذا الخط حيز الخدمة قريبا. وتدعو الشركة، المواطنين المحاذين لهذا الخط توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة السككية.

حيث لا يجب الإقتراب من خطوط السكة الحديدية، وعدم عبرو خطوط السكة الحديدية إلا عبر الممرات العلوية.

وكذا تجنب الرعي بالقرب من محيط السكك الحديدية، وعدم ترك الأولاد يلهون بالقرب من خطوط السكة الحديدية.