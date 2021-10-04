انطلاق التجارب التقنية لسير القطار على الخط الجديد المسيلة-تيسمسيلت

إنطلقت أمس الأحد، التجارب التقنية لسير القطار على الخط الجديد من المسيلة إلى تيسمسيلت، مرورا ببوغزول على مسافة 290 كلم.

وحسب بيان للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، تمت التجارب التقنية وعملية تفقد مختلف الهياكل والتجهيزات وكافة المحطات على طول الخط، بحضور المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، عز الدين فريدي.

أين تم التأكيد خلال هذه الزيارة التقنية التفقدية على ضرورة الانتهاء من كل الأشغال المتبقية على مستوى المحطات، بالإضافة إلى تهيئة الفضاءات الخارجية لاستقبال المسافرين في أحسن الظروف و ضمان خدمة عمومية راقية، حتى يتسنى تسليم المشروع قريبا.

وأشار البيان، إلى أن الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الإستثمارات في السكك الحديدية (أنسريف)، تتولى تنفيذ برامج الاستثمارات في السكك الحديدية وضمان متابعتها والإشراف عليها، والسهر على احترام القواعد التنفيذية ومقاييس تصور المنشآت السككية التابعة لمهامها وتهيئتها.

بينما تتكفل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية باستغلال وتسيير الهياكل والخطوط السككية بعد استلامها من الوكالة.

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