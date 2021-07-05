انطلاق التجارب السريرية للقاح سبوتنيك على المراهقين

شرع مركز غماليا في روسيا، في التجارب السريرية، لاستخدام لقاح “سبوتنيك” المضاد لفيروس كورونا للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما، وذلك بالعاصمة الروسية موسكو.

وقالت، نائبة عمدة موسكو، أناستاسيا راكوفا، في تصريحات صحفية نقلها موقع “روسيا اليوم”: “بالتعاون مع مركز غماليا لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، بدأنا دراسة سريرية للقاح سبوتنيك V للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما”.

وأضافت ذات المسؤولة: “لقد قمنا بتجنيد العدد المخطط من المشاركين 100 شخص، وبدأ اليوم الفحص الطبي للمتطوعين الأوائل، والذي يتضمن خضوعهم بشكل إلزامي لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)”.

وسيتم استخدام نفس اللقاح الذي يستخدم لتحصين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، ولكن بجرعة أقل. وستستغرق الدراسة مدة عام واحد، سيكون خلالها الأطفال تحت الإشراف الطبي المستمر.

على إن تبدأ المرحلة الثالثة من الدراسة، نهاية الصيف الجاري، في عيادات أطفال في موسكو وسيشارك فيها 250 شخصا.