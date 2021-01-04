انطلاق التحقيقات حول التسيير المحاسباتي لديوان الحبوب

وصل ظهر اليوم الاثنين، عناصر من المفتشية العامة للمالية إلى مقر مديرية ديوان الحبوب.

وسيفتح عناصر مفتشية المالية تحقيقا حول التسيير المحاسباتي للديوان.

وجاء التحقيق تنفيذا لأوامر أصدرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لوزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان أمس الأحد.

وقد أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بفتح تحقيق قضائي في قضية استيراد القمح المغشوش من ليتوانيا.

وكلف الرئيس تبون، وزير المالية بإجراء تدقيق محاسباتي في ديوان الحبوب.

ويأتي ذلك على هامش ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لتقييم الحصيلة السنوية لمختلف القطاعات الوزارية خلال سنة 2020.