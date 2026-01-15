انطلاق التخفيضات الشتوية

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أن التخفيضات الشتوية لسنة 2026 ستنطلق ابتداءً من يوم الأحد 18 جانفي 2026. وتمتد إلى غاية نهاية شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر المبارك.

وأوضحت الوزارة أن التخفيضات يأتي نظرًا للإقبال الكبير على التسوق خلال الفترة الشتوية. وتحسّبًا لخصوصية الطلب المتزايد خلال شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر المبارك. بما يتيح للمواطنين الاستفادة من العروض التخفيضية خلال هذه المناسبة الدينية.

وتهدف هذه العملية إلى تمكين المواطنين من اقتناء مختلف السلع بأسعار مخفّضة، وتعزيز قدرتهم الشرائية. مع التأكيد على ضرورة احترام القواعد القانونية المتعلقة بالإعلان عن التخفيضات. وضمان شفافية الأسعار وجودة المنتوجات المعروضة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور