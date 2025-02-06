انطلاق التسجيلات الأولية لتوظيف المستخدمين المدنيين الشبيهين بوزارة الدفاع الوطني
بقلم النهار أونلاين
انطلقت اليوم التسجيلات الأولية الخاصة بتوظيف المستخدمين الشبيهين على مستوى موقع الواب لوزارة الدفاع الوطني.
وتتمثل شروط التوظيف في:
الجنسية الجزائرية.
تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية.
حيازة شهادة في الاختصاص المطلوب.
الإقامة في الولاية التي يفتح فيها المنصب.
النجاح في مسابقة القبول.
التسجيلات الأولية تتم حصريا عبر شبكة الإنترنت على الموقع: https://preinscription.mdn.dz .
مكونات الملف الأولي:
نسخة من إستمارة التسجيل الأولي المحملة عبر الموقع الرسمي للتسجيلات الأولية لوزارة الدفاع الوطني https://preinscription.mdn.dz .
نسخة من بطاقة تعريف وطنية بيومترية.
نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة في الرتبة المعنية.
نسخة من شهادة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية.
شهادة الإقامة في الولاية التي يفتح فيها المنصب.
صورة شمسية ترفق في إستمارة التسجيل الأولي.
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