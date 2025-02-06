انطلاق التسجيلات الأولية لتوظيف المستخدمين المدنيين الشبيهين بوزارة الدفاع الوطني

انطلقت اليوم التسجيلات الأولية الخاصة بتوظيف المستخدمين الشبيهين على مستوى موقع الواب لوزارة الدفاع الوطني.

وتتمثل شروط التوظيف في:

الجنسية الجزائرية.

التسجيلات الأولية تتم حصريا عبر شبكة الإنترنت على الموقع: https://preinscription.mdn.dz .

النجاح في مسابقة القبول.

الإقامة في الولاية التي يفتح فيها المنصب.

حيازة شهادة في الاختصاص المطلوب.

مكونات الملف الأولي:

نسخة من إستمارة التسجيل الأولي المحملة عبر الموقع الرسمي للتسجيلات الأولية لوزارة الدفاع الوطني https://preinscription.mdn.dz .

نسخة من بطاقة تعريف وطنية بيومترية.

نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة في الرتبة المعنية.

نسخة من شهادة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية.

شهادة الإقامة في الولاية التي يفتح فيها المنصب.

صورة شمسية ترفق في إستمارة التسجيل الأولي.