انطلاق التسجيلات الأولية لحاملي البكالوريا غدا الأربعاء

كشفت وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أن انطلاق التسجيلات الأولية وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا دورة 2026، سيكون ابتداء من يوم غد الأربعاء 15 جويلية 2026 إلى غاية 19 جويلية 2026 .

وأكدت الوزارة في بيان لها أن التسجيلات الأولية لحاملي البكالوريا تتم حصريّا عبر الخط. من خلال الولوج إلى الرابط التالي: https://orientation-esi.dz. أو عن طريق مسح رمز الاستجابة السّريع الظّاهر في الصّورة أدناه.