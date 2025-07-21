انطلاق التسجيلات الأولية لحاملي البكالوريا غدا الثلاثاء

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الإثنين، أن التسجيلات الأولية الخاصة بالطلبة الجدد لحاملي شهادة البكالوريا دورة جوان 2025، تنطلق يوم غد الثلاثاء.

وأوضح الوزير عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك”، أن عملية التسجيل الأولي الخاصة بالطلبة الجدد حاملي شهادة البكالوريا دورة جوان 2025. تتم حصرياً عبر الموقع الموضح في الرابط أدناه https://orientation-esi.dz/ أو بمسح رمز الاستجابة السريعة QR CODE المرفق في الصورة.

وهذا إبتداءً من يوم غد الثلاثاء 22 جويلية 2025، على الساعة 14:00 زوالا، وتدوم إلى غاية 26 جويلية 2025.

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