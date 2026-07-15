انطلاق التسجيلات الأولية لحاملي شهادة البكالوريا مساء اليوم

أعلنت وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي، أن التسجيلات الأولية لحاملي شهادة البكالوريا دورة 2026، ستنطلق اليوم 15جويلية 2026، على الساعة الرابعة (16سا00) زوالا، وتمتد إلى غاية 19جويلية 2026.

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس أن التسجيلات الأولية لحاملي البكالوريا تتم حصريّا عبر الخط، من خلال الولوج إلى الرابط التالي: https://orientation-esi.dz

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