انطلاق التسجيلات الجامعية الأولية للناجحين في البكالوريا

انطلقت صباح اليوم التسجيلات الجامعية الأولية لتمتد على مدار 3 أيام، ليكون آخر أجل للتسجيلات النهائية في الـ 16 سبتمبر.

وخصّصت الفترة الممتدة ما بين 29 و 30 جويلية لتأكيد التسجيلات الأولية، أين سيسمح للطلبة الجدد تعديل بطاقة رغباتهم السابقة.

وسيتم الإعلان عن نتائج التوجيهات يوم 07 أوت مساء، بعد معالجة الرغبات على مدار أسبوع.

أما المرحلة الثانية من التسجيلات الأولية واعادة التوجيه وإجراء الاختبارات والمقابلات بالنسبة للفروع المعنية برمجت من 08 إلى 12 أوت.

في حين برمجت المعالجة الثانية لحالات الرسوب في الاختبارات والمقابلات وطلبات إعادة التوجيه، في 13 و الـ 16 أوت المقبل.

وحدّد تاريخ 16 أوت لإعلان نتائج التّوجيهات، وخصصت الفترة الممتدة بين 08 إلى 15 أوت كتاريخ لفتح تسجيلات الإيواء.

ويتم الإعلان عن التسجيلات النهائية وكذا ملفات الخدمات الجامعية من الـ 02 الى الـ 06 سبتمبر وهي مرحلة التسجيلات النهائية.