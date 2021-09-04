انطلاق التسجيلات الجامعية عبر نظام “بروغرس”

العملية تدوم إلى غاية 9 سبتمبر

فتح المؤسسات الجامعية بداية من اليوم لإجراء الامتحانات الاستدراكية

انطلقت، اليوم، التسجيلات الجامعية للناجحين الجدد في امتحان “البكالوريا” دورة 2021، حيث سيتمكن الطلبة من التسجيل عبر نظام “بروغرس” الذي يتم من خلاله جمع كل المعلومات الخاصة بالطالب.

وقد أكدت الوزارة بأن عملية التسجيل تدوم إلى غاية 9 سبتمبر الجاري، مع إمكانية تمديد العملية بـ 24 أو 48 ساعة على الأكثر.

هذا وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العمل بنظام “بروغرس” للطلبة الناجحين في امتحان “البكالوريا” هذه السنة، وهذا من خلال التسجيل في مختلف الخدمات الخاصة بمصلحة الخدمات الجامعية.

وفي هذا الصدد، كان قد أكد مسؤول في الوزارة بأن الوثائق الخاصة بالتسجيلات الخاصة بالمنحة المدرسية سيتم تقليصها هذه السنة، حيث كانت في الماضي تقدر بـ 8 وثائق، لتتقلص إلى 4 وثائق، وستصل هذه السنة إلى وثيقتين فقط، وهذا حسب الرد الذي ستتلقاه وزارة التعليم العالي من قطاعات أخرى، علما أن ملفات المنحة مرتبطة بقطاعات أخرى.

وأضاف المتحدث بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عملت على تخفيض الوثائق الخاصة بالإيواء، حيث أصبحت تقدر بوثيقتين فقط، تتمثلان في شهادة مدرسية وطبية، إذ أن الشهادة الطبية تعدّ ضرورية في هذه الملفات، باعتبار أن الطالب المصاب بمرض ما سيتم تدوين اسمه للتكفل به على أكمل وجه.

أما بالنسبة للنقل، فقال المتحدث إنه لا توجد أي وثيقة، والطالب يستطيع تقديم صورة شمسية فقط من أجل أن تكون له “بطاقة الطالب” التي على أساسها يستطيع ركوب الحافلات الخاصة بنقل الطلبة.

من جهة أخرى، وفيما يخص تعزىز الشبكة الجامعية، قال المتحدث إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عملت على تعزىز الشبكة الجامعية التي تتوزع على 106 مؤسسة، 50 جامعة 13 مركزا جامعيا، 13 مدرسة عليا و11 مدرسة عليا للأساتذة، تكون خارطة واسعة وشاملة.

من جهة أخرى، ستفتح المؤسسات الجامعية بداية من اليوم أبوابها لإجراء الامتحانات الاستدراكية والانتهاء من الأعمال البيداغوجية التي تم تأجيلها بسبب فيروس “كورونا”.

كما سيتمكن الطلبة، بداية من اليوم، من مناقشة رسائل “الليسانس” و”الماستر” وكذا “الدكتوراه”، في انتظار الدخول الجامعي الرسمي المقرر في 3 أكتوبر المقبل.

وفي هذا الصدد، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة الالتزام بـ “البروتوكول” الصحي من أجل ضمان موسم جامعي ناجح، وكذا الانتهاء من مناقشة كل الرسائل.