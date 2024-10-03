انطلاق التسجيلات الخاصة بالقرعة لأداء مناسك الحج

انطلقت، اليوم الخميس، التسجيلات الخاصة بالقرعة لأداء مناسك الحج للموسم 1446هـ/2025م، لتتواصل إلى غاية 27 أكتوبر.

وأوضحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في، بيان لها، “أنه بإمكان المواطنين الراغبين في المشاركة في القرعة. التسجيل في الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة بالنسبة للمواطنات والمواطنين الحائزين على جوازات سفر بيومترية. وعلى مدار الساعة وخلال كامل أيام الأسبوع”. أو “التوجه إلى البلديات بالنسبة للمواطنات والمواطنين الذين لا يحوزون على جوازات سفر بيومترية”.

وحدد البيان ذاته شروط التسجيل والمتمثلة في “التمتع بالجنسية الجزائرية، بلوغ سن 19 سنة كاملة يوم التسجيل. عدم الحج خلال 7 سنوات السابقة يبدأ احتسابها من سنة 2018. باستثناء المحرم لامرأة لم يسبق لها الحج خلال السبع سنوات السابقة”.

كما يشترط “استعلام استمارة المعلومات الموضوعة تحت تصرف المترشح، إجبارية المحرم الشرعي للمرأة البالغ سنها أقل من 45 سنة. أما المرأة البالغ سنها أكثر من 45 سنة فيمكنها التسجيل مع محرمها الشرعي أو لوحدها”.

وبالنسبة للمرأة الراغبة في التسجيل مع محرمها فـ “يشترط أن يسجل الاثنان معا عبر نفس وسيلة التسجيل،.على أن يقوم المحرم بالتسجيل أولا من خلال إدخال رقم التسجيل ليظهر اسمه ولقبه. ثم يتم تأكيد بياناته، وفي حالة وجود اختلاف في مقر إقامة المرأة عن مقر إقامة المحرم. يتم التسجيل مع المحرم في بلدية مقر إقامته”.

إمكانية تسجيل عدة نساء مع نفس المحرم

وأشار البيان إلى “إمكانية تسجيل عدة نساء مع نفس المحرم. كل واحدة منهن على حدى في نفس بلدية إقامة المحرم فقط”.

وأضاف البيان أنه “لا يمكن للمترشحين التسجيل في أكثر من بلدية، وفي حالة التسجيل المزدوج. على مستوى الشبكتين الداخلية للدائرة الوزارية والإنترنت سيترتب عنه شطب التسجيل عبر شبكة الإنترنت. والإبقاء فقط على التسجيل عبر الشبكة الداخلية. كما يتوجب على المسجل ذكر عدد التسجيلات السابقة”.

هذا و”يتعين على المواطنات والمواطنين الراغبين في التسجيل على مستوى البلدية، والذين لا يحوزون على جوازات سفر بيومترية. تقديم تعهد بإيداع ملفاتهم لاستخراج جوازات سفر، عند الفوز في القرعة في أجل أقصاه 3 أيام ابتداء من تاريخ إجرائها”.

من جهة أخرى نبه البيان إلى أنه “في حالة الإدلاء بأية تصريحات كاذبة لاسيما بالنسبة لعدد المشاركات السابقة في قرعة الحج. سيتم تنفيذ العقوبات الواردة في المادة 228 من قانون العقوبات. وذلك بغض النظر عن الإجراءات الإدارية التي ستتخذ بشأنه من خلال حرمانه من التسجيل في القرعة”.