انطلاق التسجيلات الرسمية في برنامج “DZ Young Leaders”

وأعلنت وزارة الشباب الإنطلاق الرسمي للتسجيلات في أهم برنامج وطني لتأهيل القيادات الشبابية “DZ Young Leaders”.

وحسب بيان الوزارة الهدف من هذا البرنامج تمكين 1000 الشباب من مختلف ولايات الوطن، ومن الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، عبر مسار تدريبي وتأهيلي متكامل، يجمع بين المعارف الأساسية والمهارات القيادية، بما يُهيّئهم للقيادة المسؤولة والمشاركة الفعّالة في المجتمع.

وحددت الوزارة شروطا المشاركة في برنامج “DZ Young Leaders” منها أن يكون سن المشارك بين 18 و28 سنة. وأن يكون مسجل في مؤسسة شبابية. مع امتلاك فكرة مبادرة مجتمعية. بالإضافة إلى تكوين فريق من 10 شباب.

وأيضا الرغبة في تعزيز مهاراتك القيادية ضمن برنامج وطني يمتد لسنة كاملة.

كما ستضمّ كل مبادرة مجتمعية 30 شاباً وشابةً على الأقل، ليشمل البرنامج ما مجموعه 30 ألف شاب وشابة من داخل الوطن وخارجه.

وسيستفيد المشاركون من تأطير رفيع المستوى، تشرف عليه نخبة من الوزراء، والخبراء، والإعلاميين، والمدرّبين الدوليين، إضافةً إلى كفاءات وطنية مشهود لها.

وتؤكّد الوزارة أن هذا البرنامج يُعدّ فرصة استثنائية لكل شاب يطمح إلى أن يكون محرّكاً للتغيير الإيجابي،

وتدعو كافة الشباب الراغبين في تطوير مهاراتهم القيادية إلى التسجيل عبر المنصّة الرسمية للبرنامج.

رابط التسجيل: https://youngleaders.mjeunesse.gov.dz/