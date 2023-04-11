انطلاق التسجيلات بجامعة التكوين المتواصل يوم 6 جويلية

أعلنت جامعة التكوين المتواصل عن إنطلاق عملية التسجيلات الأولية للموسم الجامعي 2023/2024 في الطورين الأول والثاني في 7 تخصصات

وقد تم تحديد التسجيل الأولي على مستوى موقع الجامعة بداية من 6 جويلية إلى غاية 20 جويلية .

كما سيتم الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين عبر موقع الجامعة ومراكزها بداية من 30 جويلية. فيما تم تحديد تاريخ إيداع ملفات التسجيل الأصلية ومعالجتها ،على مستوى مراكز التكوين المتواصل بداية من 3 سبتمبر إلى غاية 28 نفس الشهر .

أما بالنسبة للطعون فيتم إيداعها على مستوى مراكز الجامعة من 10 سبتمبر إلى 17 سبتمبر 2023. وانطلاق الدراسة على مستوى الارضية التعليمية يكون يوم 7 أكتوبر 2023 وعلى مستوى الجامعات حضوريا يوم 14 أكتوبر .

هذا وتتمثل التخصصات المعنية في ليسانس أكاديمي عن بعد في تخصص محاسبة ومالية ،حقوق ،اإعلام واتصال وانجليزية تقنية .

كما تشمل التخصصات بالنسبة لطور الماستر محاسبة ،تخصص تسيير عمومي تخصص قانون الأعمال.