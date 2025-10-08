انطلاق التسجيلات في قرعة الحج اليوم

أفادت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، أن التسجيلات الخاصة بقرعة الحج لموسم 1447هـ / 2026م، ستنطلق اليوم الأربعاء 08 أكتوبر 2025 وتستمر إلى غاية يوم الخميس 06 نوفمبر 2025.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنه يتعين على الراغبين في التسجيل والذين يستوفون الشروط المذكورة في الملحق. أن يشرعوا في الاجراءات ذات الصلة مع الحرص على تقديم بيانات صحيحة ودقيقة.

وأشار المصدر نفسه، أن التسجيل يكون بطريقتين، الأولى عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة: www.interieur.gov.dz . وهذا بالنسبة للمواطنين الحائزين على جوازات سفر بيومترية، على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

أما الطريقة الثانية، فتتم على مستوى البلديات، خصوصًا لفائدة المواطنين الذين لا يملكون جوازات سفر بيومترية. من خلال تعبئة الاستمارات المتوفرة بالمكاتب المخصصة لهذه العملية خلال أيام وساعات العمل الرسمية.

هذه شروط التسجيل في قرعة الحج لموسم 1447هـ / 2026م

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنه يشترط التسجيل في قرعة الحج الجنسية الجزائرية، وبلوغ سن 19 سنة كاملة يوم التسجيل، مع منع التسجيل في أكثر من بلدية.

كما لا يُسمح بالتسجيل لمن أدّوا فريضة الحج خلال السنوات السبع الماضية، أي منذ سنة 2019. باستثناء المحرم لامرأة لم تحج خلال نفس الفترة.

وشددت الوزارة على إلزامية وجود محرم شرعي للمرأة التي يقل عمرها عن 45 سنة. بينما يمكن للمرأة التي تجاوزت هذا السن التسجيل بمفردها أو رفقة محرم.

وأشارت ذات المصادر، أنه يمكن للمترشحين اختيار نوع التسجيل بين فردي، ثنائي أو ثلاثي. حيث يسمح للمحرم بالتسجيل مع امرأة أو امرأتين على الأكثر ويُستصدر لهم وصل تسجيل موحد وقصاصة موحدة. كما يلزم المترشحون في هذه الحالات بإجراء التسجيل على مستوى بلدية إقامة المحرم.

وأوضح البلاغ نفسه، أن التسجيل المزدوج، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو على مستوى البلدية. سيؤدي إلى إلغاء التسجيل عبر الإنترنت مع الإبقاء فقط على التسجيل البلدي.

هذا ويلزم المواطنون الذين يسجلون في البلديات دون حيازة جواز سفر بيومتري، بتقديم تعهد باستخراج الجواز في حال الفوز بالقرعة. وذلك خلال أجل لا يتعدى 30 يومًا من تاريخ إجرائها، تحت طائلة الحذف من قوائم الفائزين.

كما طلبت الوزارة من المترشحين ذكر عدد التسجيلات السابقة في حدود عشر (10) مرات، بما في ذلك تسجيل هذه السنة.

وفي ختام البلاغ شددت وزارة الداخلية على أن كل تصريح كاذب أو تزوير للوثائق الإدارية. سيعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.

