انطلاق التسجيلات في LPA وهذه تفاصيلها!

انطلقت في الساعات الأولى، من يوم الثلاثاء، عملية التسجيلات، لاقتناء السكن الترقوي العمومي المدعم LPA.

وانطلقت التسجيلات، بداية من 1 أكتوبر على أن تتواصل إلى غاية 30 من نفس الشهر، عبرالرابط http://lpa.wilaya-alger.dz/.

ومن بين الشروط التي وضعتها الدولة،لاقتناء مثل هذه الصيغة، أن يكون الراتب الشهري لا يتجاوز 10 ملايين سنتيم.

وعدم امتلاك سكن، أو ملكية أرضية، و أن لا يكون المكتتب قد استفاد من دعم الدولة.

وعن الامتيازات التي ستمنحها الدواة، هي تقديم إعانة مالية، تقدر بـ40 مليون سنتيم أو 70 مليون سنتيم.

حيث تقدم 70 مليون سنتيم إذا كان الأجر القاعدي عند ضربه في 4 يساوي 72000 دينار.

و40 مليون سنتيم إذا كان الاجر القاعدي عند ضربه في 6 يساوي 108000 دينار.