انطلاق التسجيلات لاقتناء هذه الصيغة من السكنات غدا الأربعاء

أعلمت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كافة المواطنين عبر التراب الوطني أو خارج الوطن. الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات برنامج ترقوي حر، بأنه سيتم فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية. للتسجيل في ولاية تلمسان .

وحسب صفحة المؤسسة الوطنية للترقية العقارية يكون التسجيل ابتداءً من يوم غد الأربعاء 16 أكتوبر 2024 على الساعة 11:00 صباحًا.

ويشير ذات المصدر إلى أن الأمر يخص موقع : 4/34 فيلا ترقوي حر الأزهار ولاية تلمسان.

ويحتوي هذا الموقع على فيلات من نوع أربعة غرف.

وتتراوح مساحة الفيلا ذات أربعة غرف من 184.88 متر مربع الى 186.98 متر مربع. فيما يتراوح سعر الفيلا ذات أربعة غرف من 671.00 561 13 دج الى 011.00 699 13 دج.

ويكون التسجيل عبر الموقع الرسمي للمؤسسة: https://www.enpi.dz.