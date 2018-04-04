انطلاق التسجيلات لتلاميذ الأولى ابتدائي والتحضيري

العملية تخص مواليد سنة 2012 وتستمر إلى غاية 30 جوان القادم

تلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة يمكنهم التسجيل في أية مدرسة

التسجيلات في التحضيري ستشمل المولودين سنة 2013

شرعت المؤسسات التربوية في عملية تسجيل التلاميذ في أقسام السنة أولى ابتدائي وأقسام التحضيري إلى غاية 30 جوان القادم، مع السماح بتسجيل تلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في أي مدرسة يرونها مناسبة.

وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى المديريات الموزعة عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بضرورة الشروع في استقبال ملفات التلاميذ الذي سيسجلون في أقسام السنة أولى ابتدائي والأقسام التحضيرية، وهذا إلى غاية 30 جوان القادم، كي يتم السماح لكل التلاميذ بالتسجيل وفق السن القانوني.

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة التربية أن السن القانوني للتسجيل في السنة أولى ابتدائي يشمل المولودين بين الفاتح جانفي و31 ديسمبر 2012، أما المسجلين في التحضيري فستشمل المولودين سنة 2013.

وأكدت الوزارة أن التسجيل يكون حسب القطاع الجغرافي أو مكان العمل، وهذا بإظهار شهادتي الإقامة والعمل على التوالي، كما يسمح للتلميذ ذو الاحتياجات الخاصة أن يسجل في أي مدرسة تناسبه.

واشترطت الوزارة أن تشرع المؤسسات التربوية في تعليق الإعلانات أمام مقراته، قصد تمكين أولياء التلاميذ من الاطلاع عليها وتحضير الملفات التي تتضمن كل من شهادة الميلاد ونسخة من شهادة التلقيح وصورتين شمسيتين، إضافة إلى وصل الكهرباء والغاز قصد تجنب الاكتظاظ في الأقسام التحضيرية.

كما اشترطت الوزارة على مديري الابتدائيات أن لا يتجاوز عدد التلاميذ المسجلين في الأقسام التحضيرية 25 تلميذا، وفقا للمعايير البيداغوجية المعمول بها، كما أمرت مفتشي إدارة المواد بمتابعة ملف الأقسام التحضيرية عن كثب.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن مديري التربية ومديري المؤسسات الابتدائية، إضافة إلى مفتشي إدارة الابتدائيات سيعقدون لقاءات قبل 17 جويلية، أي قبيل خروج الإداريين في عطلة، وهذا قصد ضبط القوائم النهائية للتلاميذ المسجلين في الأقسام التحضيرية وأقسام السنة أولى ابتدائي.

من جهة أخرى، أمرت الوزارة بضرورة أن يبلغ سن التلميذ المسجل في السنة أولى 6 سنوات.

على صعيد آخر، ستضطر المؤسسات التربوية إلى تسجيل التلاميذ المولودين بين جانفي و31 مارس 2013 في أقسام السنة أولى ابتدائي في حال لاحظ مدير المؤسسة أن عدد التلاميذ في القسم يقل عن العدد المفروض، وهو ما يسمح آليا بزيادة تسجيل تلاميذ التحضيري.

ويأتي هذا حسب المنشور الوزاري الذي يلزم المؤسسات التربوية باستقبال هذه الفئة من التلاميذ في حال ما إذا عرفت المؤسسات نقصا في عدد التلاميذ في السنة الأولى ابتدائي.