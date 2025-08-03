انطلاق التسجيلات للإستثمار في الأراضي الفلاحية

أعلنت مصالح ولاية البيض، عن انطلاق التسجيلات اليوم الأحد، عبر المنصة الرقمية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية لفائدة المستثمرين والشباب، وذلك للاستفادة من المحفظة العقارية العاشرة (10) للاستصلاح في إطار الامتياز.

وحسب بيان لذات المصالح، تقدر المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية، بـ50 234 هكتار، موزعة عبر الولايات الآتي ذكرها:

البيض، بمساحة تعادل 45 724 هكتار متواجدة بلديتي الأبيض سيدي الشيخ والبنود. موزعة على محيطين وهما، الدور 02 وطريق بشار أدرار.

بينما حددت المساحة القصوى بـ1000 هكتار، ضمن كل طلب وهي مخصصة لزراعة “الأشجار المثمرة، البطاطا استهلاك وبذور والذرة الحبيبية.

والمنيعة، بمساحة توازي 4510 هكتار متواجدة ببلدية حاسي القارة موزعة على 03 محيطات. وهي موجهة لفائدة المستثمرين وهي عريقات المسلان. وواد مزاور 2 مخصصة للزراعات الكبرى (الحبوب)، الأعلاف، زراعة النخيل والزراعات الزيتية. ومحيط واحد النبكة موجه للشباب، وقد تم تخصيصه لزراعة الخضروات، الأشجار المثمرة والأعلاف.

وأشار البيان، إلى أن المساحة المودعة ضمن كل طلب، لا تتعدى 2000 هكتار.

وستستمر التسجيلات طيلة شهر كامل “30 يوما”، انطلاقا من تاريخ اليوم، وتتم عبر الموقع الالكتروني: onta.dz