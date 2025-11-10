انطلاق التسجيلات للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية اليوم

أعلنت وزارة الثقافة والفنون، اليوم الإثنين، عن فتح باب الترشح للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية للجمعيات لسنة 2026، وهذا في إطار سياسة الدعم العمومي لمشاريع الجمعيات الثقافية والفنية، وبغية ترقية وتعزيز النشاط الثقافي الجمعوي.

وأوضحت الوزارة أن التسجيلات تتم حصرياً عبر المنصة الالكترونية المفتوحة لهذا الغرض بالموقع الرسمي لوزارة الثقافة والفنون. (بوابة الخدمات)، ابتداءً من 10 نوفمبر2026، مشيرة أن الملفات الورقية المودعة لدى الوزارة لا تقبل.

وللاطلاع على شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم والمحاور ذات الأولوية وكل التفاصيل المتعلقة بذلك، يرجى النقر على الرابط التالي:

http://e-servicesculture.dz/appui-association/

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور