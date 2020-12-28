انطلاق التسجيلات للامتحانات النهائية يوم 3 جانفي

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الاثنين، أن عملية التسجيلات لدورة 2021 من الامتحانات النهائية سنطلق يوم الأحد 3 جانفي.

وأوضح بيان من الوزارة، أن كافة متمدرسي الأطوار النهائية الثلاثة والمترشحين الأحرار يمكنهم التسجيل بداية من الثالث جانفي الى غاية 28 من نفس الشهر.

وأشار البيان ذاته، إلى أنه لم يتم تغيير الإجراءات والشروط المعمول بها في الدورات السابقة، سواء ما تعلق بالتسجيل أو حقوقه.

وأضافت وزارة التربية، أن بالنسبة للمترشحين المتمدرسين ستكون التسجيلات عبر الأرضية الرقية لوزارة التربية من طرف مديري المؤسسات.

أما المترشحين الأحرار فمدعووين للتسجيل عن طريق موقعي ديوان الامتحانات والمسابقات BAC.ONEC.DZو BEM.ONEC.DZ.