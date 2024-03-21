انطلاق التسجيلات للمشاركة في مسابقة “المدرسة الوطنية للإدارة” دورة 2024

أعلنت المدرسة الوطنية للإدارة مولاي أحمد مدغري”، عن فتح مسابقة وطنية على أساس الاختبارات لتوظيف مائة وعشرون (120) تلميذا، حسب بيان للمدرسة.

وأوضح المصدر نفسه، أنه على المشاركين في المسابقة أن تتوفر فيهم الشروط التالية: أن يكون المترشحون من جنسية جزائرية. وأن يكونوا بالغين من العمر ثمانية وعشرون (28) سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة. أن يكونوا متحصلين على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة مهندس دولة. أو شهادة ماستر المدارس العليا ذات التكوين المدمج (خمس سنوات). أو شهادة معادلة لها في الميادين التالية: الحقوق، العلوم الاقتصادية، علوم التسيير، العلوم التجارية، العلوم المالية والمحاسبة، المناجمنت، العلوم السياسية. أن يكون المترشحون حائزين على شهاداتهم بتصنيف “أ” أو “ب” فقط وفقا المقرر رقم 714 المؤرخ في 03 نوفمبر 2011. الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمتضمن كيفيات ترتيب الطلبة، أو بمعدل عام للمسار التكويني لا يقل عن 20/12. بالنسبة للمترشحين المتحصلين على شهاداتهم قبل تطبيق القرار المشار إليه أعلاه.

توجيهات خاصة بالتسجيل عن بعد في المسابقة

أشار بيان المدرسة، أنه بعد التأكد من استيفاء شروط المشاركة في المسابقة، على المترشح فتح الرابط التالي :https://ena.interieur.gov.dz . ثم فتح حساب عن طريق استعمال عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالتسجيل في هذه الأرضية . وفي حالة عدم امتلاك بريد إلكتروني على المترشح إنشاء حساب الكتروني قبل التسجيل. إتباع الرابط المرسل إلى البريد الإلكتروني للمترشح للتأكد من الهوية و تفعيل حسابه. ملء استمارة المعلومات الشخصية ورفع (upload) الوثائق التالية بعد مسحها ضوئيا (scan). صورة شمسية (غير ملتقطة عن طريق الهاتف النقال)،بطاقة التعريف الوطنية (مع إظهار الوجهين الأمامي والخلفي). والشهادة الجامعية المطلوبة شهادة الليسانس لخريجي الجامعات وشهادة الماستر لخريجي المدارس العليا المعنية بالمسابقة أو الشهادة المعادلة). الملحق الوصفي الذي يبين تصنيف المترشح خلال مساره التكويني الخاص بشهادة الليسانس. بالنسبة لخريجي الجامعات و شهادة الماستر بالنسبة لخريجي المدارس العليا المعنية بالمسابقة. ( لا يقبل إلا الملحق الوصفي للشهادة المطلوبة مع تحميل كل الصفحات )، كشوف النقاط للسنوات الأربعة.

وبالنسبة للمترشحين المتحصلين على شهاداتهم قبل تطبيق قرار التصنيف المشار إليه في إعلان المسابقة. شهادة البكالوريا، وثيقة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية (مع إظهار الوجهين الأمامي والخلفي). قرار الترسيم بالنسبة للمترشحين الموظفين والترخيص للمشاركة في المسابقة ومزاولة التكوين بالمدرسة طبقا. للنموذج المحمل.

كما نوهت المدرسة في بيانها أنه لا يقبل التسجيل أكثر من مرة، كما يجب تحميل وطباعة وصل استلام الملف عبر المنصة. المتضمن رقم التسجيل وباقي البيانات للتأكد من إتمام عملية التسجيل بنجاح. مشيرة أنه في حالة عدم امكانية استخراج وصل الاستلام عند نهاية عملية التسجيل الالكتروني. يينبغي على المترشح إعادة الدخول إلى المنصة عن طريق حسابه الالكتروني لتحميل و طباعة هذا الوصل.

كيفية دفع حقوق التسجيل

بخصوص دفع حقوق التسجيل يجب أن يدون المترشح اسمه ولقبه على وصل دفع حقوق التسجيل، والمحددة قيمته بـ 200 دج، تحول للعون المحاسب لدى المدرسة الوطنية للإدارة: رقم الحساب الجاري البريدي: 1838230 المفتاح 89 أو رقم حساب الخزينة الرئيسية: 136/198 المفتاح 40.

يشار أنه يتم التسجيل في المسابقة إلكترونيا فقط، عبر الرابط التالي: https://ena.interieur.gov.dz ولاا يُقبل إلا تسجيل الكتروني واحد، كما لا تقبل الملفات التي ترسل عبر البريد العادي.

و يحدد تاريخ اختتام التسجيلات في المسابقة على أساس الاختبارات، عبر الأرضية الرقمية بخمسة عشر (15) يوم عمل ابتداء من تاريخ صدور أول إعلان في الصحافة المكتوبة.

وبخصوص الإختبارات التي يجتازها المترشحون وكذا المواد فهي موضحة في الجدول أدناه.

أما بالنسبة للمترشحين الموظفين أن يكونوا مرسمين، أن يثبتوا على الأقل 3 سنوات من الأقدمية عند تاريخ إجراء المسابقة. ألا تتجاوز أعمارهم 32 سنة عند تاريخ إجراء المسابقة، يكونوا حائزين على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة ماستر المدارس العليا. ذات التكوين المدمج خمس سنوات أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في إحدى الميادين المشار إليها أعلاه. وبنفس شروط التصنيف “أ” أو “ب” والمعدل المشار إليهما أعلاه. مع الإشارة إلى أن قبول المترشحين الموظفين يكون في حدود 15%. من إجمالي المناصب المفتوحة للمسابقة. يجب أن يكون المترشحون حاصلين على شهادة البكالوريا وفي وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية.

هذا ما يجب أن يحتويه ملف الترشح

يجب أن تتضمن الملفات الرقمية للوثائق الآتية: استمارة المعلومات للمشاركة في المسابقة للالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة تملأ في المنصة). بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول، المؤهل أو الشهادة الجامعية المطلوبة، الملحق الوصفي للشهادة الجامعية المطلوبة. يبين تصنيف المترشح خلال مساره التكويني، كشوف النقاط للسنوات الأربعة بالنسبة للمترشحين المتحصلين على شهاداتهم قبل تطبيق قرار التصنيف المشار إليه أعلاه. شهادة البكالوريا، شهادة إثبات الوضعية القانونية إزاء الخدمة الوطنية. قرار الترسيم بالنسبة للمترشحين الموظفين مرفقا بترخيص للمشاركة في المسابقة تسلمه الهيئة التي لها سلطة التعيين. يسحب نموذج الترخيص من الموقع الالكتروني للمدرسة: www.ena.dz، صورة شمسية.

وتنشر قائمة المترشحين المقبولين وغير المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية للقبول في موقع المدرسة www.ena.dz).

أما بالنسبة للطعون، يمكن للمترشحين غير المقبولين تقديم طعونهم عبر الرابط التالي: https://ena.interieur.gov.dz

وتنشر القائمة النهائية للمقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية للقبول في موقع المدرسة المشار إليه أعلاه.

وحسب ذات المصدر، يعتبر نشر قائمة الناجحين في الاختبارات الكتابية للقبول في موقع المدرسة (www.ena.dz) بمثابة استدعاء للمترشح.

على أن تعلن النتائج النهائية للمسابقة على الموقع الالكتروني (www.ena.dz) أو منصة التسجيل للمسابقة. أو بأية وسيلة ملائمة.

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