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انطلاق التسجيلات للمشاركة في مسابقة الإلتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة

بقلم ع.ع
انطلاق التسجيلات للمشاركة في مسابقة الإلتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة
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أعلنت المدرسة الوطنية العليا للسياحة ، اليوم الإثنين، عن انطلاق التسجيلات للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالمدرسة .

وأوضحت المدرسة الوطنية العليا للسياحة أن التسجيلات ستكون عبر الموقع التالي: HTTPS://concours.enstourisme.dz
وبخصوص الطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا والذين يريدون المشاركة في المسابقة. أكدت المدرسة أن التسجيل مفتوح حصريا وفقط للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية كاملة:
الناجحين في شهادة البكالوريا لعام 2023 أو بكالوريا السنة الماضية و الذي لم يسبق لهم أن سجلوا بالجامعة أو متحصلا على شهادة أجنبية معادلة لها في احدى الشعب التالية: تسيير و اقتصاد، علوم تجريبية، رياضيات و تقني رياضي، ومعدل القبول 11.50 فما فوق.
يشار أن التسجيلات متواصلة الى غاية 03 سبتمبر 2023 في منتصف الليل.

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رابط دائم : https://nhar.tv/gGknF
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