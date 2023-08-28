انطلاق التسجيلات للمشاركة في مسابقة الإلتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة

أعلنت المدرسة الوطنية العليا للسياحة ، اليوم الإثنين، عن انطلاق التسجيلات للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالمدرسة .

وأوضحت المدرسة الوطنية العليا للسياحة أن التسجيلات ستكون عبر الموقع التالي: HTTPS://concours.enstourisme.dz

وبخصوص الطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا والذين يريدون المشاركة في المسابقة. أكدت المدرسة أن التسجيل مفتوح حصريا وفقط للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية كاملة:

الناجحين في شهادة البكالوريا لعام 2023 أو بكالوريا السنة الماضية و الذي لم يسبق لهم أن سجلوا بالجامعة أو متحصلا على شهادة أجنبية معادلة لها في احدى الشعب التالية: تسيير و اقتصاد، علوم تجريبية، رياضيات و تقني رياضي، ومعدل القبول 11.50 فما فوق.

يشار أن التسجيلات متواصلة الى غاية 03 سبتمبر 2023 في منتصف الليل.