انطلاق التسجيل في مسابقة أعوان الصحة العمومية غدا

المسابقة خاصة بمساعدي التمريض ومساعدي جرّاحي الأسنان وأعوان رعاية الأطفال

مسابقة التوظيف تجرى يوم الخميس 11 مارس المقبل

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عن تاريخ انطلاق إيداع ملفات الترشح لمسابقة توظيف أعوان التمريض، حيث تم تحديد تاريخ بداية التسجيلات لهذه المسابقة، يوم الخميس 4 فيفري 2021، عبر موقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، على أن تنتهي مدة إيداع الملفات بعد 20 يوما، أي بتاريخ 24 فيفري، وبعد أربعة أيام من نهاية التسجيلات، تشرع لجنة خاصة ابتداءً من تاريخ 28 من الشهر الجاري، في دراسة ملفات المقبولين، على أن يتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين يوم 1 مارس، ليتم إجراء هذه المسابقة يوم 11 مارس.

وجاء في مراسلة مديرية التكوين التي تمّ إرسالها إلى جميع المعاهد الوطنية لتكوين القابلات والمعاهد الوطنية للتكوين العالي لشبه الطبي ومعاهد التكوين شبه الطبي ومدرسة التكوين شبه الطبي في الأغواط، والتي تتضمن مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص لمساعدي جرّاحي الأسنان للصحة العمومية ومساعدي التمريض للصحة العمومية وأعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية بعنوان السنة المالية 2020، أنه في إطار عمليات التكوين المدرجة ضمن المخطط السنوي للتكوين وتحسين المستوى بعنوان السنة المالية 2020، للإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والمتضمن فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين المتخصص لمساعدي جرّاحي الأسنان للصحة العمومية ومساعدي التمريض للصحة العمومية وأعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية، والمصادق عليه من طرف مديرية الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وفقا للمراسلة رقم 26 بتاريخ 13 جانفي 2012، سيتم التسجيل لهذه المسابقة ضمن الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات “FORMATION.WWW.SANTE.GOV.D”، حيث تكون المسابقة لحاملي مستوى السنة الثالثة ثانوي شعبة “العلوم الطيعية”، ويتم تكوين الناجحين في المسابقة لمدة 24 شهرا، يتلقون فيه تكوينا نظريا وتطبيقيا، على أن يتم تعيينهم في مناصبهم بعد نهاية هذا التكوين والنجاح في المسابقة النهائية، ويتضمن ملف التسجيل بطاقة إقامة، نسخة من شهادة مدرسية وملء استمارة معلومات وكشف النقاط، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

أما عن المناصب المفتوحة، فأكدت مصادر لـ “النهار”، بأنها تقدّر بأكثر من 10 آلاف منصب في مختلف التخصصات، منها 8000 من مساعدي التمريض في الصحة العمومية وحوالي 2000 عون من مساعدي طبيب جرّاح الأسنان و 900 من مساعدي في رعاية الأطفال، وهذا لسدّ العجز في القطاع.