انطلاق التسجيل وسحب دفاتر الشروط لوكالات السياحة الراغبة في الترشح لتنظيم العمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن سماحها لجميع التأشيرات ‏وكل القادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة، أن يؤدوا مناسك العمرة.‏

وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة في بيان لها امس الجمعة، أنه “يمكن لمن أصدروا تأشيرات فورية عند وصولهم إلى أحد المطارات السعودية، ضمن الدول المؤهلة للحصول على التأشيرات الإلكترونية ولضيوف الرحمن حاملي تأشيرات أمريكا وبريطانيا ودول شنقن، أن يؤدوا مناسك العمرة بكل يسر وسهولة، بشرط استخدامها مرة واحدة، وأن تحمل ختم دخول من الدولة المصدرة”.

كما بيّنت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيانها أنه “يمكن للحاصلين على تأشيرة الزيارة العائلية والزيارة الشخصية أن يؤدوا فريضة العمرة بكل سهولة ويسر، من خلال حجز موعد عن طريق تطبيق “اعتمرنا”، وذلك أثناء زيارتهم لأقاربهم وأصدقائهم في المملكة، من خلال التقديم على المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات”.

بالمقابل تأتي هذه القرارات الجديدة تزامنا مع بدء موسم العمرة للعام الهجري الجديد 1444.

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