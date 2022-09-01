انطلاق التسجيل وسحب دفاتر الشروط لوكالات السياحة الراغبة في الترشح لتنظيم العمرة
أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الخميس، أنه بإمكان وكالات السياحة والأسفار الراغبة في الترشح. لتنظيم نشاط العمرة التسجيل وسحب دفتر الشروط عبر “البوابة الجزائرية للعمرة”.
وأفاد بيان الديوان الوطني للحج والعمرة، أن التسجيل وسحب دفاتر الشروط انطلق اليوم الخميس 1 سبتمبر وإلى غاية 16 أكتوبر.
وأشار الديوان الوطني للحج والعمرة أن تسليم التراخيص يتم وفقا للمواعيد التي ستحدد عبر البوابة الجزائرية للعمرة.
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السعودية تسمح لجميع أنواع التأشيرات بأداء العمرة
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن سماحها لجميع التأشيرات وكل القادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة، أن يؤدوا مناسك العمرة.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة في بيان لها امس الجمعة، أنه “يمكن لمن أصدروا تأشيرات فورية عند وصولهم إلى أحد المطارات السعودية، ضمن الدول المؤهلة للحصول على التأشيرات الإلكترونية ولضيوف الرحمن حاملي تأشيرات أمريكا وبريطانيا ودول شنقن، أن يؤدوا مناسك العمرة بكل يسر وسهولة، بشرط استخدامها مرة واحدة، وأن تحمل ختم دخول من الدولة المصدرة”.
كما بيّنت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيانها أنه “يمكن للحاصلين على تأشيرة الزيارة العائلية والزيارة الشخصية أن يؤدوا فريضة العمرة بكل سهولة ويسر، من خلال حجز موعد عن طريق تطبيق “اعتمرنا”، وذلك أثناء زيارتهم لأقاربهم وأصدقائهم في المملكة، من خلال التقديم على المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات”.
بالمقابل تأتي هذه القرارات الجديدة تزامنا مع بدء موسم العمرة للعام الهجري الجديد 1444.
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لأول مرة منذ كورونا.. السعودية ترفع الحواجز الوقائية حول الكعبة
لأول مرة منذ كورونا.. السعودية ترفع الحواجز الوقائية حول الكعبة
كما أعلنت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين في السعودية، إزالتها الحواجز الوقائية المحيطة بالكعبة الشريفة، تزامناً مع بدء موسم العمرة.
وأزالت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين في السعودية مساء أمس الثلاثاء الحواجز الوقائية المحيطة بالكعبة الشريفة، تزامنا مع بدء موسم العمرة.
وأعلن رئيس شؤون المسجدين الحرام والنبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، في بيان،
“صدور الموافقة الكريمة (للملك سلمان بن عبد العزيز) على رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة، تزامنا مع بدء موسم العمرة.
وأكد أن “القرار يجسد إهتمام القيادة الرشيدة بزوار المسجد الحرام وتسهيل مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية آمنة ومطمئنة. مع الكثافة التي بدأ يشهدها الحرم المكي “من الطائفين” تزامنا مع موسم العمرة”.
ونشرت رئاسة شؤون الحرمين، عبر حسابها الموثق بتويتر، صورا تظهر عودة الكعبة دون حواجز تحيطها، وغردت “إزالة الحواجز الوقائية المحيطة بالكعبة المشرفة”.
وكانت الحواجز الوقائية وضعت لأول مرة حول محيط الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم. ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا بالمملكة، وسط إجراءات تعقيم وتطهير وتعطير مستمرة.
وبدأ موسم العمرة أوائل هذا الأسبوع بعد موسم حج شهد أجواء إيمانية وصحية متميزة. جيث في جوان الماضي قررت السعودية رفع الإجراءات الإحترازية المتعلقة بمكافحة الوباء.