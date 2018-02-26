انطلاق التظاهرة الدولية “صحراء ماراتون” بمخيمات اللاجئين الصحراويين

انطلقت اليوم الإثنين، التظاهرة الرياضية الدولية “صحراء ماراتون” في نسختها الـ 18 بمخيمات اللاجئين الصحراويين بمشاركة أكثر من 400 عداء من أزيد 20 دولة.

الدول المشاركة، شكلت سندا كبيرا للنضال الذي يخوضه الشعب الصحراوي من أجل الحصول على حقه المشروع في الحرية والاستقلال.

إلى ذلك يعتبر الماراتون وسيلة للتعبير عن التضامن مع كفاح الشعب الصحراوي وقضيته العادلة من خلال المشاركة المتنوعة من مختلف دول العالم.

وهذا حسب ما أشار إليه المشاركون في تصريحاتهم لقناة “النهار” .

كما يهدف كذلك إلى التحسيس الدولي، حول نزاع الصحراء الغربية الذي يتواصل منذ أزيد 42 سنة، في ظل التمرد المغربي على الشرعية الدولية.