انطلاق التكوين البيداغوجي لفائدة الأساتذة الجامعيين حديثي التوظيف

يشكّل التكوين البيداغوجي للأساتذة حديثي التوظيف أحد المحاور الأساسية التي تراهن عليها الجامعات الجزائرية من أجل تحسين جودة التعليم العالي وتطوير الأداء الأكاديمي، وذلك عبر تمكين الأساتذة الجدد من اكتساب المهارات التعليمية والمنهجية اللازمة لمواكبة التحولات الحديثة في قطاع التعليم.

وفي هذا السياق، نظّمت جامعة وهران 2 برنامجًا تكوينيًا لفائدة الأساتذة الباحثين حديثي التوظيف بعنوان السنة الجامعية 2025-2026، احتضنته المكتبة المركزية للجامعة، حيث تضمن سلسلة من الحصص العلمية والتطبيقية الهادفة إلى تعزيز الكفاءة البيداغوجية لدى المشاركين.

وركّزت محاور التكوين على تطوير أساليب التدريس الجامعي، وإعادة التفكير في عمليات التعلم والتقييم في ظل التحولات الرقمية، خاصة مع تنامي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في البيئة التعليمية، إلى جانب إبراز أهمية اعتماد طرق تعليمية حديثة قائمة على التفاعل، التحليل النقدي، وتنمية مهارات البحث لدى الطلبة.

كما تناولت جلسات التكوين موضوع ترسيخ الثقافة المقاولاتية داخل الجامعة، من خلال إدماج المقاربات التطبيقية التي تشجع روح المبادرة والابتكار، بما يعزّز دور الأستاذ الجامعي في توجيه الطلبة نحو الإبداع وربط المعرفة النظرية بالواقع الاقتصادي والاجتماعي.

وقد تميّزت هذه الدورة بتفاعل علمي ونقاشات بنّاءة بين المؤطرين والأساتذة الجدد، ما أسهم في تعميق فهمهم للأبعاد الحديثة للعملية التعليمية، وفتح آفاق جديدة لتطوير ممارساتهم داخل المدرج الجامعي.

وتندرج هذه المبادرات التكوينية ضمن رؤية ترمي إلى إعداد أستاذ جامعي متمكّن بيداغوجيًا ومنفتح على المستجدات العلمية، قادر على الارتقاء بجودة التكوين الجامعي ومواكبة متطلبات الجامعة العصرية.