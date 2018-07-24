انطلاق التكوين البيداغوجي للأساتذة الجدد غدا

تم إجبارهم على إحضار المآزر البيضاء

التوقيع على محاضر الالتزام للالتحاق بمناصبهم في 2 سبتمبر 2018

أمرت وزارة التربية الوطنية كل الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2017، وكذا خرجي المدارس العليا للأساتذة الجدد لموسم 2017 /2018، في الأطوار الثلاثة «الابتدائي، المتوسط، الثانوي»، بضرورة سحب الاستدعاءات للالتحاق بمراكز التكوين البيداغوجي، ابتداء من الغد، والذي سيدوم 12 يوما.

وحسب تعليمة الوزارة، تحوز النهار على نسخة منها، فقد أجبرت الأساتذة المعنيين بالتكوين البيداغوجي، بضرورة إحضار المآزر البيضاء، وارتدائها خلال فترة تكوينهم.

كما شددت وزارة التربية على الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2017، وكذا خرجي المدارس العليا للأساتذة الجدد لموسم 2017 / 2018، في الأطوار الثلاثة «الابتدائي، المتوسط، الثانوي»، بضرورة سحب الاستدعاءات الخاصة بالتكوين.

وذلك قبل 24 جويلية 2018، قصد توجيههم إلى المراكز المعنية بهذا التكوين، من مقر مديرية التربية مصلحة التكوين والتفتيش، مع فتح بريد إلكتروني يسلم عنوانه لرئيس مركز التكوين، وذلك في اليوم الأول من انطلاق فترة التكوين التحضيري البيداغوجي الخاص بهم.

وحسب نص التعليمة، فإن الناجحين الجدد في مسابقة التوظيف بعنوان 2018، والخاص بالطور الابتدائي، معنيون أيضا بالتكوين التحضيري البيداغوجي، ابتداء من الغد، والذي يدوم 12 يوما.

كما سيتعين على الأساتذة الجدد المعنيين بالتكوين البيداغوجي، التوقيع على محضر الالتزام، التي تحوز «النهار» على نسخة منها، أمس، حيث يلزم الأساتذة بضرورة الالتحاق بالمنصب الشاغر على مستوى المؤسسة التعليمية التي عيّن فيها، ابتداء من 2 سبتمبر القادم من 2018، وذلك حسب الترتيب الاستحقاقي، وفق المناصب التي تعرض على الأساتذة.

فيما يستثنى من هذا الالتزام خرجي المدارس العليا للأساتذة، الذين يعينون مباشرة في مناصبهم من دون أي شروط، حسب الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والمدارس العليا للأساتذة.

وهو الحال بالنسبة للأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف المدرجين في القوائم الاحتياطية بالنسبة لمسابقة التوظيف بعنوان 2018، الخاص بالطور الابتدائي، وكذا الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2017، الخاص بالطور المتوسط والثانوي، لإجراء التكوين البيداغوجي قصد استدعائهم في حال شغور في المناصب خلال الموسم الدراسي 2017 /2018.