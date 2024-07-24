انطلاق التكوين عن بعد في اللغة الإنجليزية لفائدة الطلبة الجدد غدا الخميس

ستنطلق عملية التكوين عن بعد في اللغة الإنجليزية لفائدة الطلبة الجدد حاملي شهادة البكالوريا (دورة 2024) منتصف نهار يوم غد الخميس على أن تتواصل إلى غاية 25 سبتمبر المقبل، حسب ما أفاد به، اليوم الأربعاء، بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وستتم هذه العملية التي تعرف سنتها الثانية، عبر تطبيق موجه لصالح حاملي بكالوريا 2024، تتوفر عليه البوابة الرقمية التي تم إطلاقها لمرافقة الطلبة الجامعيين الجدد.

ولهذا الغرض، يتعين على الراغبين في الولوج إلى المنصة القيام بمسح رمز الاستجابة السريعة مع إدخال رقم تسجيل البكالوريا والرقم السري المبينان في كشف نقاط البكالوريا.

وتندرج هذه الخطوة في إطار اعتماد اللغة الانجليزية كمادة أساسية في التكوين الجامعي بما يساهم في استيعاب واستغلال التكنولوجيات الحديثة.