انطلاق الجامعة الصيفية لـ”البوليساريو” و دولة الصحراء الغربية
بقلم النهار أونلاين
انطلقت اليوم الأحد أشغال الطبعة الـ13 للجامعة الصيفية لإطارات جبهة ”البوليساريو” ودولة الصحراء الغربية بحضور الوزير الأول للجمهورية الصحراوية الديمقراطية بشرايا حمودي بيون بجامعة أمحمد بوقرة ببومرداس
وتاتي الطبعة الـ13 للجامعة الصيفية لجبهة ”البوليساريو” تحت شعار “كفاح وتضحية لفرض الاستقلال التام والحرية”
ويتضمن برنامج الجامعة الصيفية محاضرات ونقاشات حول آخر تطورات قضية الصحراء الغربية بمشاركة 400 إطار من الدولة الصحراوية وجبهة البوليساريو
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