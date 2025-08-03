انطلاق الجامعة الصيفية لـ”البوليساريو” و دولة الصحراء الغربية

انطلقت اليوم الأحد أشغال الطبعة الـ13 للجامعة الصيفية لإطارات جبهة ”البوليساريو” ودولة الصحراء الغربية بحضور الوزير الأول للجمهورية الصحراوية الديمقراطية بشرايا حمودي بيون بجامعة أمحمد بوقرة ببومرداس