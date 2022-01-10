انطلاق الجزء الثالث من مسلسل عروس بيروت 23 جانفي

أعلن القائمون على إنتاج مسلسل عروس بيروت عن الانطلاق في بث الجزء الثالث ابتداء من 23 جانفي المقبل.

وتم الانتهاء من تصوير غالبية مشاهد مسلسل عروس بيروت في اسطنبول التركية.

كما تم نشر البرومو الترويجي للعمل الدرامي المأخوذ عن مسلسل تركي يحمل إسم «عروس اسطنبول».

اللافت أن المسلسل المشترك، صوّرت جميع مشاهده في اسطنبول بينما إلتقطت بعض المشاهد الخارجية في بيروت.

ويدور العمل حول فارس (ظافر العابدين) وثريا (كارمن بصيبص) اللذين يلتقيان مصادفة وتنشأ علاقة حب بينهما.

ويقف الثنائي في وجه الظروف الصعبة المحيطة بهما ويتزوجان، وهنا تبدأ الاحداث الاجتماعية الدرامية.

يتألف المسلسل من 85 حلقة، ويجمع نجوماً سوريين ولبنانيين وعرباً من بينهم تقلا شمعون، جو طراد، محمد الأحمد ومرام علي.

على أن تحل نوال بري ضيفة على «عروس بيروت» بموسمه الثالث بعدما تركت قناة mtv حيث عملت كمراسلة لسنوات. لتخطو أولى خطواتها في التمثيل.

الموسم الثالث من مسلسل “عروس بيروت”، سيشهد العديد من التطورات والأحداث والخلافات المستمرة. مع توالي أحداث وحلقات المسلسل، بين الزوجين ثريا وفارس الضاهر. خاصة بعد قرارها العودة إلى الغناء ضمن إحدى الفرق لتوفير المال. فور تعرضهم للأزمة المالية التي حلّت في بيت الضاهر نهاية الموسم الثاني.

وتكشف الأحداث أيضا انفصال آدم “محمد الأحمد”، عن زوجته سارة بعد كشف خيانتها له. فيما ستكلل قصة حب الست ليلى والمحامي عادل بالزواج.

ويتكون الموسم الثالث من مسلسل “عروس بيروت” من 45 حلقة.

وأعلن ظافر العابدين، عن موعد عرض الموسم الثالث من مسلسل “عروس بيروت”. والمقرر عرضه بداية من يوم 23 جانفي المقبل.

وشارك ظافر جمهوره ومتابعيها، ببرومو مسلسل “عروس بيروت”، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستغرام.

وعلق قائلا: “حاضرين، نحنا جاهزين، عروس بيروت الموسم الثالث 23/1/2022”.

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