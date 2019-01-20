انطلاق الجلسات الوطنية للسياحة هذا الاثنين

تنظم وزارة السياحة والصناعة التقليدية، الجلسات الوطنية للسياحة، بداية من يوم غد الإثنين، بقصر الأمم بنادي الصنوبر، في الجزائر العاصمة.

وتعد هذه الجلسات التي تدوم ليومين، بمثابة فرصة لتقييم وإثراء تنفيذ المخطط الوطني للتهيئة السياحية.

حيث أوضح المدير العام للسياحة والصناعة التقليدية سفيان زبير للقناة الإذاعية الأولى، بأن هذه الجلسات ستعرف مشاركة 1000 ممثل للمهنيين والفاعلين في القطاع.

وأضاف زبير أنه سيتم خلال هذا اللقاء، البحث عن طرق بناء وجهة سياحية جزائرية فريدة من نوعها ،متنوعة ، ومستدامة.

وقال زبير بأن المشاركين في هذه الجلسات، سيركزون على ضرورة تعميم رقمنة القطاع السياحي، في مجال تسيير الملفات والبرامج القطاعية.