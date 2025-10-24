احتضنت ولاية تيزي وزو صبيحة يوم الخميس، انطلاق الجلسات الولائية لجمعيات لجان القرى والأحياء.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، تنظم هذه الجلساتـ، تتحت رعاية الوزير الأول بالشراكة بين المرصد الوطني للمجتمع المدني. ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل. وبمساهمة قطاعات الشباب والبيئة وجودة الحياة والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وشهدت فعاليات الافتتاح حضور رئيسة المرصد الوطني للمجتمع للمدني، السلطات المحلية لولاية تيزي وزو. وكذا ممثل القطاع.

كما حضر مدير الحياة الجمعوية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، جيلالي حمام. إلى جانب ممثلي الجمعيات واللجان ومختلف فعاليات المجتمع المدني.

وقد تخلل الملتقى تكريم القرى الفائزة بجائزة “عيسات رابح لأنظف قرية”. وتوقيع اتفاقية شراكة بين الجمعية الجزائرية لمحو الأمية “إقرأ” والهلال الأحمر الجزائري. في مبادرة ترمي إلى ترسيخ قيم المسؤولية البيئية وتعزيز التعاون والتضامن المجتمعي.

وبالموازاة مع ذلك، شهدت 13 ولاية من ولايات الوطن انطلاق الفعاليات ذاتها. في إطار مسعى وطني يرمي إلى تعزيز قنوات الحوار والتشاور والتنسيق بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. بما يكرّس شراكة فاعلة تخدم التنمية المحلية وتدعم العمل التشاركي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الفعاليات التي ستُتوج بـجلسات وطنية تهدف إلى ترقية العمل الجواري. وتفعيل دور لجان الأحياء والقرى، بما يكرّس مبدأ الديمقراطية التشاركية في تسيير الشأن المحلي.

وتتمحور المواضيع المطروحة خلال هذه الجلسات حول الحوار والتشاور كآلية لتكريس الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي.

وتبادل الأفكار والتجارب قصد تعزيز مكانة لجان الأحياء ولجان القرى في المسار التنموي المحلي.

وتعزيز قيم المواطنة بما يخدم ويدعم التنمية الشاملة والمستدامة. ومناقشة مختلف المحاور التي ترسم مستقبل العمل الجواري من أجل تعزيز المقاربة التشاركية في تسيير الشؤون العمومية المحلية.

وكذا ⁠الوقاية من الآفات الاجتماعية لاسيما آفة المخدرات وإدمانها، و⁠مكافحة ظاهرة عصابات الأحياء، و⁠حماية البيئة والمحافظة على المحيط.