انطلاق الحملة الانتخابية يوم الأحد المقبل

تنطلق رسميا الاحد المقبل الحملة الانتخابية للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر 2019 للمترشحين الخمس الذين تم قبول ملفات ترشحهم.

وسينشط الحملة الانتخابية كل من المترشح عبد المجيد تبون وعلي بن فليس وعبد العزيز بلعيد إضافة إلى عزالدين ميهوبي وعبد القادر بن ڨرينة.

ويكون تاريخ 17 نوفمبر الجاري يوم إنطلاق الحملة الإتتخابية تحت إشراف الهيئة المستقلة للإنتخابات لأول مرة في الجزائر.

وحسب القانون العضوي للإنتخابات في مادته 173 فإن الحملة الحملة الانتخابية تكون مفتوحة قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع.

وتؤكد ذات المادة أن الحملة الانتخابية تنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع .

وفي حالة التوجه للدور الثاني، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون لهذا الدور تفتح قبل 12 يوما من تاريخ الاقتراع.

وتنتهي الحملة للدور الثاني قبل 2 من تاريخ الاقتراع.

وسيوقع المترشحون ومدراء المؤسسات الإعلامية السبت المقبل على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية وهذا ماتميزت به هذه الرئاسيات.

اين سبق وتسلم المترشحون على نسخة ذلك الميثاق الذي يتضمن ضمان النظافة والنزاهة وتمنع التصرفات التي تمس بشفافيتها وبالمساواة بين المترشحين.

كما ستتميز هذه الحملة بتنظيم مناظرات تلفزيونية بين المترشحين، تحضر لها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري

وبإشراك مختلف وسائل الإعلام، كما تنسق الهيئتان من أجل التقسيم الزمني العادل لتدخلات المترشحين عبر وسائل الإعلام من خلال عملية القرعة.