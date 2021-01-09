انطلاق الحملة التحسيسية الوطنية للتلقيح ضد كورونا

انطلقت اليوم السبت، رسميا الحملة التحسيسية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد19، كورونا، تحت إشراف وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد كورونا، أن الحملة التحسيسية ستدوم لأشهر عديدة، لانها تختلف عن حلات التلقيح الاخرى.

وأضاف جمال فورار، أن الوزارة اعتمدت لجنة مخصصة لتكوين مؤطرين على المستوى الوطني، الأسبوع المقبل.

وتهدف اللجنة، إلى مراقبة التلقيح، كما تم وضع لجنة مكلفة للتواصل، لمتابعة العملية.

وأشار المتحدث، إلى أن المجلس العلمي أن أولوية التلقيح ستكون لقطاع الصحة، والذين لديهم مهنة استراتيجية، والامراض المزمنة.

وقال فورار، إن هناك مؤسسات جوارية تم تفعيلها للمشاركة في الحملة بالإضافة إلى فرق متنقلة تصل إلى مناطق الظل.

وأضاف، المتحدث الرسمي، أن سلسلة التبريد ستكون مضمونة وكل الوسائل اللوجيستية مهيئة من أجل انطلاق عملية التلقيح.

وابرز جمال فورار، إلى أن معهد باستور هو من سيتكفل بتخزين اللقاح فور وصوله.