انطلاق الحملة التحسيسية للوقاية من حوادث المرور غدا

تنطلق غدا الأربعاء الحملة التحسيسية الوطنية للوقاية من حوادث المرور خلال موسم الاصطياف والتي ستتواصل فعالياتها إلى غاية نهاية شهر أوت.

وحسب ما أفادت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ستجري هذه الحملة المنظمة من طرف المندوبية الوطنية للأمن في الطرق تحت شعار “أثناء العطلة: سلامة سياقتي .. تحمي عائلتي”. وستتواصل إلى غاية 31 أوت المقبل. وهي الفترة التي تمثل ذروة وقوع حوادث المرور لتزامنها مع موسم العطلة.

وذكرت بإحصائيات المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، التي تشير إلى تسجيل 7430 حادث مرور عبر التراب الوطني خلال موسم الاصطياف الماضي، خلف 1131 قتيلا و10694 جريحا. وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 5.09 بالمائة في الحوادث، و6.43 بالمائة في عدد الجرحى. في حين شهد مؤشر القتلى انخفاضا بـ 2.42 بالمائة.

ويتضمن برنامج الحملة التحسيسية، نشاطات جوارية توعوية وإعلامية موجهة لفائدة مختلف فئات مستعلمي الطريق. فضلا عن تنظيم قافلة تحسيسية ستجوب 6 ولايات ساحلية هي تيبازة، الجزائر العاصمة، بجاية، سكيكدة، وهران وتيزي وزو.

وستحتضن ولاية تيبازة مراسم الانطلاق الرسمي لهذه الحملة على مستوى ساحة الشهداء. وذلك من خلال تنظيم أبواب مفتوحة على السلامة المرورية بداية من العاشرة صباحا. تحت رعاية والي الولاية وبمساهمة جميع الشركاء. لاسيما ممثلي الهيئات الفاعلة في الميدان كقيادة الدرك الوطني. المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني.

أما على المستوى المحلي، سطرت جميع المندوبيات الولائية للأمن في الطرق برنامجا تحسيسيا. مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات البيئة المرورية لكل ولاية.

وتنظم هذه الحملة التحسيسية للسنة الثانية على التوالي، بالشراكة بين المندوبية الوطنية للأمن في الطرق وسوناطراك. تنفيذا لاتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين.