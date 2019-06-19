انطلاق الحملة التدريبية “صيف -2019” للقوات البحرية بتمنفوست غدا

أشرف اللواء محمد العربي حولي، قائد القوات البحرية، اليوم الأربعاء، بمقر قيادة القوات البحرية بالأميرالية، على مراسم تفتيش السفينة الشراعية المدرسة “الملاح” رقم المتن 938، قبل انطلاقها لتنفيذ الحملة التدريبية “صيف-2019″، خلال الفترة الممتدة من 20 جوان إلى 29 جويلية .

هذه الحملة التدريبية، التي تتضمن 79 طالبا عاملا بالمدرسة العليا البحرية بتمنفوست، من بينهم 12 طالبة وطالب تونسي.

ستسمح للطلبة من خلال الاحتكاك المباشر بالوسط البحري، من التأقلم وظروف الملاحة الحقيقية وطبيعة الحياة على المتن.

كما سيساهم المسار المحدد للحملة التدريبية، في التحكم بالملاحة في المضائق والخلجان والقنوات خلال الظروف المناخية المختلفة.

للإشارة ستجرى “الحملة التدريبية صيف- 2019″، والتي ستدوم 39 يوم من بينها 27 يوم ملاحة، على خمسة مراحل في غرب البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، تتخللها توقفات في كل من البرتغال وبريطانيا وتونس وموانئ وطنية.