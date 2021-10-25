انطلاق الحملة الوطنية للتبرع بالدم في صفوف الأمن الوطني

انطلقت صبيحة اليوم الإثنين، على مستوى المركز الطبي الاجتماعي للأمن الوطني “عمر حرايق” بالجزائر العاصمة، المرحلة الثالثة من الحملة الوطنية للتبرع بالدم، المنظمة بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للدم والإتحادية الجزائرية للمتبرعين بالدم.

و سخّرت المديرية العامة للأمن الوطني كافة الإمكانات البشرية والوسائل المادية، بهدف دعم بنوك الدم على مستوى المستشفيات. ولإنجاح هذه العملية، التي ستدوم ثلاث أيام عبر الهياكل والمرافق الشرطية.

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