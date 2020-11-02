انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية غدا

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عن إنطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الانفلونزا الموسمية. وحسب بيان الوزارة، فإن الحملة ستنطلق بداية من يوم غد الثلاثاء، وتدوم طوال فترة الخريف و الشتاء. هذا وطمأنت الوزارة في بيانها، أن اللقاح متوفر على مستوى مؤسسات الصحة العمومية والوكالات الصيدلانية. وأضافت الوزارة، بأن مراكز التلقيح المعتادة التابعة للمؤسسات الصحية العمومية سيكون اللقاح بها مجانيا.

وأوضح نفس المصدر، أنه يمكن الحصول على اللقاح على مستوى الصيدليات، مضيفا أنه يتم تعويضه من قبل الضمان الاجتماعي بالنسبة للمسنين والمصابين بأمراض مزمنة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى ضرورة تجديد التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية كل سنة بالنسبة لجميع الأشخاص الأكثر عرضة لأن الفيروس المتسبب فيها يتغير من موسم لآخر.

كما ذكرت الوزارة، بالفئة التي تعتبر أكثر عرضة للإصابة بتعقيدات على غرار الأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق، والكبار والأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل مرضى القلب والرئة،

وكذا الأشخاص الذين يعانون من الأمراض العضوية (السكري والسمنة وغيرها) وأمراض الكلى وتلك المرتبطة بنقص المناعة المكتسب أو الخلقي.