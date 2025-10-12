انطلاق الحملة الوطنية للوقاية من أخطار فصل الشتاء

أطلقت المديرية العامة للحماية المدنية، الحملة الوطنية للوقاية من أخطار فصل الشتاء. وذلك تحت شعار “شتاء بلا حوادث..من أجل دفء أمن”.

وتأتي الحملة في إطار تنفيذ تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود. القاضية باعتماد إجراءات استباقية، وتعميم ثقافة الوقاية لدى المواطن من المخاطر المرتبطة بفصل الشتاء.

وتهدف هذه الحملة، التي إنطلقت من ولاية خنشلة إلى تعزيز الثقافة الوقائية لدى المواطنين وتوعيتهم بمخاطر الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون والفيضانات، من خلال برامج ميدانية تشمل قوافل جوارية نحو الأحياء والمجمعات السكنية. دروس ونشاطات توعوية بالمؤسسات التربوية والمساجد ومراكز التكوين المهني. حملات مشتركة لمراقبة أجهزة التدفئة. إشراك وسائل الإعلام ومختلف الشركاء المؤسساتيين والمجتمع المدني.

و تمتد هذه الحملة عبر كامل التراب الوطني طيلة موسم الشتاء، في إطار البرنامج السنوي للمديرية العامة للحماية المدنية. الرامي إلى ضمان شتاء آمن لكل العائلات الجزائرية.