انطلاق الحملة الوطنیة للتلقیح ضد شلل الأطفال اليوم

يشرف وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، على انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال اليوم الأحد،على مستوى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية العناصر - القبة على للساعة التاسعة و النصف صباحاً.

وأوضحت وزارة الصحة، أن هذه الأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال تهدف إلى تعزيز الوقاية الصحية ورفع المناعة الجماعية لدى الأطفال.

حيث تستهدف الحملة تلقيح 4.425.502 طفل تتراوح أعمارهم بين شهرين و59 شهرًا(خمس سنوات إلا يوم). و هي الفئة الأكثر عرضة للإصابة، وذلك على مستوى 274 مؤسسة عمومية للصحة الجوارية.

وبخصوص برنامج التلقيح فيأتي على 3 دورات، حيث ستكون الدورة الأولى من 30 نوفمبر إلى 06 ديسمبر 2025. والدورة الثانية من 21 الى 27 ديسمبر 2025، أما الدورة الثالثة بلقاح VPI المحقون من 25 إلى 31 جانفي 2026.

وأكدة وزارة الصحة أن جميع الأطفال المنتمون إلى الفئة المستهدفة معنيّون بكل الدورات دون استثناء. بما في ذلك الأطفال الذين سبق لهم تلقي اللقاحات الروتينية.

معا متحدون ضد شلل الأطفال

