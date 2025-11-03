انطلاق الدراسة الجامعية عن بعد لفائدة المحبوسين

أعلنت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن انطلاق الدراسة الجامعية عن بعد (ليسانس وماستر) لفائدة المحبوسين، اليوم الإثنين.

وحسب المصدر نفسه، يأتي هذا في إطار دعم مسار إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وتعزيز فرص اندماجهم الإيجابي. في المجتمع بعد انقضاء العقوبة.

حيث أشرف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أسعيد زرب، رفقة مدير جامعة التكوين المتواصل جعفري يحي. على إعطاء الإشارة الرسمية لانطلاق الدراسة الجامعية عن بعد (ليسانس وماستر). لفائدة المحبوسين وهذا من مؤسسة إعادة التربية والتأهيل غليزان، اليوم الإثنين.

