انطلاق الدراسة بأقسام التحضيري في 24 سبتمبر الجاري

الأولوية في التسجيل لأصحاب 5 سنوات ومنع ذلك بالمدارس المكتظة

عدد أقسام التحضيري عرف تراجعا هذا الموسم بسبب الاكتظاظ

ستشرع مختلف المؤسسات التربوية الابتدائية على المستوى الوطني في استقبال التلاميذ المتمدرسين في الطور التحضيري، بداية من 24 سبتمبر الجاري، عقب استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالدخول المدرسي النظامي، في حين ستعرف هذه المؤسسات انخفاضا كبيرا في عدد أقسام التحضيري بسبب الاكتظاظ.

وحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة من وزارة التربية الوطنية لـ$، فإنّ الوزارة قد قامت بإرسال تعليمات لكافة مديري التربية على المستوى الوطني من أجل ضبط الدخول المدرسي لفائدة تلاميذ التحضيري بداية من 24 سبتمبر الجاري، وتمكين هؤلاء التلاميذ من الولوج إلى الأقسام الخاصة بهم.

وأضافت ذات المصادر، أنّ الدخول المدرسي الجاري قد عرف انخفاظا كبيرا في عدد أقسام التحضيري على المستوى الوطني، خاصة على مستوى المدن الكبيرة، بسبب ارتفاع عدد التلاميذ المتمدرسين ضمن النظام الإجباري، مما تسبّب في إلغاء العديد من أقسام التحضيري في مختلف المؤسسات التربوية الابتدائية بعد امتلائها عن آخرها.

وأكدت ذات المصادر، أنّ وزارة التربية الوطنية أمرت مديري التربية بفتح أقسام التحضيري في المؤسسات التي تستوعب عددا آخر من التلاميذ فقط، داعية إلى رفع عدد التلاميذ في قسم التحضيري إلى 30 على أقصى تقدير لاستيعاب أكبر عدد منهم، بعدما كان العدد لا يتعدّى 15 أو 20 تلميذا بالقسم كأقصى حدٍ سابقا.

وجاءت تعليمات الوزارة، حسب ذات المصادر، عقب الانتهاء من عملية التسجيلات الخاصة بالدخول المدرسي لفائدة تلاميذ التعليم الإجباري، في حين تبقى بعض الأمور الإدارية الخاصة بالتحويلات أو التسجيلات المتأخرة لتنتهي خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

كما أشارت مصادر النهار، إلى أنّ الوزارة قد شدّدت في تعليمتها على ضرورة إعطاء الأولوية للتلاميذ البالغين 5 سنوات لتسجيلهم في أقسام التحضيري والذين سيدخلون السنة الأولى من التعليم الإجباري خلال الموسم المقبل، وهذا بعد تمكّن كافة التلاميذ البالغين 6 سنوات من التسجيل في المدارس، مع ضرورة إلغاء قسم التحضيري في كل مؤسسة تعرف اكتظاظا بأقسامها، خاصة بعدما تمّ تسجيل قرابة 55 تلميذا في بعض الأقسام، خلال الموسم الجاري.