انطلاق الدروس الحضورية للسداسي الثاني هذا السبت

وزارة التعليم العالي أعدّت “بروتوكول” صحيا صارما ضدّ “كورونا”

الطلبة يدرسون 12 أسبوعا حضوريا خلال هذا السداسي

‪أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن انطلاق الدروس الحضورية سيكون بداية هذا السبت عبر كل المؤسسات الجامعية، مع الإبقاء على طريقة التدريس مرة كل 15 يوما بالنسبة للدروس التطبيقية والموجهة، والاعتماد على الدروس عن بعد‪ .

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنه تم وضع “بروتوكول” صحي صارم في النمط الحضوري من التعليم، حيث يتم اعتماد نظام التفويج من خلال ضمان الدراسة الحضورية لثلث الطلبة، مع تدريس الوحدات الأساسية، موضحة أن الدراسة ستتم وفق هذا النمط بمعدل 12 أسبوعا لكل سداسي، والباقي سيتم عبر نمط التعليم عن بعد‪.

كما أكدت الوزارة بأنه ومن أجل احترام التدابير الخاصة بالوقاية من وباء “كوفيد 19″، سيتم تخفيض عدد الطلبة في الجامعات إلى الثلث، وهذا من خلال النظام المعتمد الخاص بالتفويج، وكذا لتفادي وجود عدد كبير للطلبة في اليوم الواحد على مستوى الجامعات‪.

‪ من جهة أخرى، سيتم تخفيض عدد الطلبة المقيمين في الجامعات بسبب وباء “كوفيد 19″، كما تقرر تخفيض الحجم الساعي للطلبة من خلال الدراسة ليومين في الأسبوع فقط عن طريق التفويج‪ .

وأكدت الوزارة بأن انطلاق هذا السداسي الثاني سيكون استثنائيا بالنظر إلى التدابير الاحترازية التي تم اعتمادها في “البروتوكول” الصحي ضد انتشار فيروس “كورونا”، وأهمها تقليص الدروس الحضورية لجميع الطلبة بمعدل يومين في كل أسبوع، وكذا خفض عدد الطلبة المقيمين في الأحياء الجامعية.

وأوضحت الوزارة بأن اللجنة المركزية انتهت إلى اعتماد كل الدروس التطبيقية في التعليم الحضوري، بالإضافة إلى المواد الأساسية، نزولا عند رغبة الطلبة الجامعيين‪ .

وعن الأولوية في الاستفادة من الإقامة الجامعية، فهي عائدة – حسب الوزير – للطلبة الذين يقيمون بعيدا عن الولايات التي يدرسون فيها، كما أن “الإقامة ستستوعب الطلبة والأولوية للطلبة القادمين من ولايات بعيدة، لا سيما ولايات الجنوب، والتقدير سيبقى دوما للكليات، فهناك كليات لديها تعداد قليل، وهو ما يمكنها من استقبال نصف الطلبة أو كلهم”‪ .