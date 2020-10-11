انطلاق الدورة التكوينية “التصدي لظاهرة الأخبار المغلوطة” لفائدة الصحافيين

أشرف وزير البريد رفقة وزير الاتصال، اليوم الأحد، على انطلاق الدورة التكوينية لفائدة الصحافيين والتي تحمل عنوان “التصدي لظاهرة الأخبار المغلوطة”.

وحسب بيان لوزارة البريد، شهدت الدورة التكوينية مشاركة الفوج الأول الذي ضم صحافيين من مختلف المؤسسات الاعلامية.

وتمت هذه الدورة حضوريا بمقر اتصالات الجزائر، وعن بعد عن طريق تقنية التحاضر المرئي من مختلف ربوع الوطن.

وأشار البيان، إلى أنه ستستفيد مجموعات أخرى من الصحفيين، من دورات تكوينية مشابهة مستقبلا.

وأشرف على هذه الدورة، خبراء دوليون متمرسون في مجال تقنيات استقصاء صحة المعلومة على شبكة الانترنت.

وأعلن وزير البريد، خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، أنه وبالتعاون مع الشركة العالمية “Google” تم و لأول مرة تصور تنظيم مسار تكويني غير مسبوق على مستوى المنطقة.

مضيفا إن هذا المسار، يتمحور على عدة جوانب بالغة الأهمية، متعلقة باكتساب الصحافيين لمهارات كشف الأخبار الكاذبة.

كما دعا الوزير بالمناسبة، الأسرة الإعلامية إلى الاضطلاع بدورها في تنوير الرأي العام من خلال الالتزام بواجب تحري صدق المعلومة ومصداقيتها.

ومن جهته، ثمّن وزير الاتصال، هذه المبادرة التي اعتبرها ذات أهمية بالغة لاسيما في ظل تنامي عدد المتابعين للأخبار على الفضاء الرقمي.

مؤكدا أن هذه الدورات التكوينية ستسجل ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى مرافقة الصحافة الكلاسيكية، إلى الانتقال إلى الصحافة الرقمية.